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Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем Самарской губернии

Глава региона пожелал жителям счастья и благополучия в День Самарской губернии.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем Самарской губернии. Памятная дата отмечается 13 января.

«Наша область уникальна во многих отношениях. Живописная природа, самобытные традиции, многонациональная культура, душевно щедрые люди — вот та основа, на которой веками строилась наша губерния», — сказал глава региона.

Он отметил, что особое место в исторической летописи занимают ратные и трудовые свершения. Также губернатор поблагодарил жителей за вклад в развитие родного края и пожелал счастья, оптимизма, благополучия, новых достижений на благо губернии.

«Не сомневаюсь, у нас есть все необходимое, чтобы сделать Самарскую область экономически мощным, процветающим регионом, одним из лидеров среди субъектов страны в промышленной, научно-технологической, социальной сферах», — считает Федорищев.