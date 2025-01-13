Глава Башкирии высоко оценил организацию турнира «Скачки на Торатау»

— Новое интересное мероприятие. Отрадно, что оживать начали наши туристические объекты геопарка «Торатау», — сказал Радий Хабиров.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе прошла костюмированная лыжная гонка.
Глава Башкирии Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе высоко оценил организацию турнира «Скачки на Торатау». Как отметил руководитель республики, спортивное мероприятие неожиданно собрало 5 тысяч зрителей.
— Новое интересное мероприятие. Отрадно, что оживать начали наши туристические объекты геопарка «Торатау», — сказал Радий Хабиров.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе прошла костюмированная лыжная гонка.