Глава Башкирии высоко оценил организацию турнира «Скачки на Торатау»

Глава Башкирии Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе высоко оценил организацию турнира «Скачки на Торатау». Как отметил руководитель республики, спортивное мероприятие неожиданно собрало 5 тысяч зрителей.