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Радий Хабиров поручил навести порядок в детском лагере «Дубки»

Глава Башкирии поручил навести порядок в детском лагере «Дубки» в Гафурийском районе.

Как сообщил на оперативном совещании 13 января Радий Хабиров, семья Героя России Андрея Мигунова обратилась к руководителю региона с просьбой присвоить имя погибшего на СВО офицера детскому лагерю.

«Я не против, но, прежде всего, там нужно навести порядок целенаправленно, как мы “Орленок” в Илишевском районе сделали, как Стерлибашево», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к первому вице-премьеру Уралу Кильсенбаеву и министру образования и науки РБ Ильдару Мавлетбердину.

Также Глава республики дал указание вице-премьеру Рустему Газизову встретиться с главой Гафурийского района Венером Вахитовым для обсуждения некоторых важных для района вопросов, прежде всего это дороги и ЖКХ.