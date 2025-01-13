Очищенная дорога к дому мэра вызвала недовольство красноярского общественника

В Красноярске разгорелся спор вокруг уборки снега на городских дорогах. Председатель общественной организации автовладельцев Егор Фролов обратил внимание на различия в качестве уборки двух участков дорог.
По словам общественника, дорога, ведущая к дому мэра Владислава Логинова в частном секторе, вычищена до асфальта, в то время как близлежащий район Солонцы-2 с маршрутами общественного транспорта завален снегом.
Администрация Красноярска прокомментировала ситуацию, отметив, что сравнение этих дорог некорректно из-за различий в технических параметрах и интенсивности движения. По информации мэрии, дорога в Солонцы-2 расположена на открытой местности и требует комплексной уборки с привлечением специальной техники, тогда как участок в районе Славянский очищается попутно при уборке прилегающих улиц.
В администрации также подчеркнули, что дорога в микрорайон Славянский обеспечивает доступ не только местным жителям, но и к садовым обществам и краевому противотуберкулезному диспансеру. Подобная система «попутной» уборки применяется и на других улицах частного сектора города.
В начале прошлого года власти Красноярска объяснили, как жителям организовать уборку снега в своем дворе.