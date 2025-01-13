Очищенная дорога к дому мэра вызвала недовольство красноярского общественника

Администрация Красноярска прокомментировала ситуацию, отметив, что сравнение этих дорог некорректно из-за различий в технических параметрах и интенсивности движения. По информации мэрии, дорога в Солонцы-2 расположена на открытой местности и требует комплексной уборки с привлечением специальной техники, тогда как участок в районе Славянский очищается попутно при уборке прилегающих улиц.