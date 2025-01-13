Аксенов оценил перспективы летнего сезона в Крыму после разлива мазута

«Думаю, курортный сезон пройдем достойно. Уверен, что с последствиями справимся, но глобально оценить ее можно будет только после подъема судов», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
Глава республики также подчеркнул, что Крым оставался востребованным у туристов в период новогодних праздников. Кроме того, он напомнил о прошлогоднем росте пассажиропотока в сторону Крыма как автомобильным так и железнодорожным транспортом.
Ликвидировать новые выбросы мазута в Крыму должны за сутки, поручал ранее Аксенов. За день в шести муниципальных образованиях силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта. Всего ситуацию на береговой линии в Крыму мониторят 225 межведомственных групп, которые за сутки обследовали 488,8 км побережья, сообщалось ранее.