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Аксенов оценил перспективы летнего сезона в Крыму после разлива мазута

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости Крым. Все меры по ликвидации мазутного разлива должны быть приняты максимально оперативно, чтобы ситуация не отразилась на летней курортной кампании 2025 года. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: AP 2024

«Думаю, курортный сезон пройдем достойно. Уверен, что с последствиями справимся, но глобально оценить ее можно будет только после подъема судов», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Глава республики также подчеркнул, что Крым оставался востребованным у туристов в период новогодних праздников. Кроме того, он напомнил о прошлогоднем росте пассажиропотока в сторону Крыма как автомобильным так и железнодорожным транспортом.

Ликвидировать новые выбросы мазута в Крыму должны за сутки, поручал ранее Аксенов. За день в шести муниципальных образованиях силами и средствами территориальной подсистемы РСЧС и волонтерами было очищено 9,61 километров береговой линии, собрано 36,18 тонн загрязненного песка и грунта. Всего ситуацию на береговой линии в Крыму мониторят 225 межведомственных групп, которые за сутки обследовали 488,8 км побережья, сообщалось ранее.

туризм и отдых