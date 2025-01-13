Губернатор поздравил самарцев с Днем российской печати

Особенно важна ваша деятельность в вопросах информационного сопровождения специальной военной операции. Понимая свою ответственность, вы словом и делом помогаете нашим воинам приближать победу, поддерживаете семьи военнослужащих, правдиво и проникновенно рассказываете о героях СВО, их мужестве и самоотверженности. Не сомневаюсь, что и в году, объявленном Президентом России В. В. Путиным Годом защитника Отечества, вы приложите все силы, чтобы ваши яркие, талантливые материалы укрепляли боевой дух наших ребят, способствовали воспитанию в подрастающем поколении любви к Родине.