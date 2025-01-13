Что известно о протестах в Монголии: причины и требования

Участники антиправительственных митингов вышли на центральную площадь Улан-Батора 11 января. Акция была санкционирована властями. Первоначально демонстрантам в полиции выдали разрешение на проведение митинга с 11:00 до 17:00.
Демонстранты обвинили правительство в неспособности решить проблемы с безработицей, коррупцией и смогом и потребовали его отставки.
После окончания действия разрешения на проведение митинга участники акции не разошлись, а перекрыли главную дорожную магистраль города. В итоге в Улан-Баторе образовался масштабный дорожный затор, в котором оказались заблокированы сотни автомобилистов и их пассажиров. Во время акции машины скорой помощи не могли передвигаться по проспекту Мира, 15 автобусных маршрутов были вынуждены сменить схему движения, рассказали «Известия».
Не все жители и гости столицы Монголии одобрили действия протестующих.
News.mn пишет, что общественность в Сети выразила возмущение акцией и напомнила демонстрантам «о необходимости пользоваться своим правом на демонстрацию, не мешая другим».
Митингующие также прошли маршем рядом с Государственным дворцом, где размещаются госорганы, Великий государственный хурал и кабинеты президента и премьер-министра страны, и даже попытались туда ворваться. Охрана и спецназ помешали демонстрантам взять здание штурмом.
Организатором масштабной акции протеста выступила парламентская партия «Альянс свободы». Основное требование митингующих — уход правительства в отставку.
Как сообщает RTVI, «Альянс свободы» направил 33 депутатам парламента обращения с предложением проголосовать за отставку правительства. Ответ протестующие ждут в течение суток.
«Правительство [премьера Лувсаннамсрайна] Оюун-Эрдэнэ продемонстрировало свою неспособность решить такие проблемы, как смог, пробки, бедность, коррупция, налоги и безработица. Поэтому отставка является уместной», — цитирует представителя партии агентство News.mn. Участники митинга заявили, что не собираются прекращать акции протеста до тех пор, пока цель не будет выполнена.