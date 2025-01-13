Что известно о протестах в Монголии: причины и требования

После окончания действия разрешения на проведение митинга участники акции не разошлись, а перекрыли главную дорожную магистраль города. В итоге в Улан-Баторе образовался масштабный дорожный затор, в котором оказались заблокированы сотни автомобилистов и их пассажиров. Во время акции машины скорой помощи не могли передвигаться по проспекту Мира, 15 автобусных маршрутов были вынуждены сменить схему движения, рассказали «Известия».