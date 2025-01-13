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Что известно о протестах в Монголии: причины и требования

В Монголии 11 января начались массовые акции протеста. Участники митингов в столице страны — Улан-Баторе — требуют отставки правительства. Рассказываем, что известно о причинах демонстраций, требованиях протестующих и последствиях массовых акций.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Туяна Зондуева/ТАСС

Участники антиправительственных митингов вышли на центральную площадь Улан-Батора 11 января. Акция была санкционирована властями. Первоначально демонстрантам в полиции выдали разрешение на проведение митинга с 11:00 до 17:00.

По данным ТАСС, протесты собрали порядка тысячи человек. Среди них заметили предположительно нетрезвых молодых людей. По оценке Central Asia Media, количество участников акции достигало трех тысяч человек.

Демонстранты обвинили правительство в неспособности решить проблемы с безработицей, коррупцией и смогом и потребовали его отставки.

Источник: Туяна Зондуева/ТАСС

После окончания действия разрешения на проведение митинга участники акции не разошлись, а перекрыли главную дорожную магистраль города. В итоге в Улан-Баторе образовался масштабный дорожный затор, в котором оказались заблокированы сотни автомобилистов и их пассажиров. Во время акции машины скорой помощи не могли передвигаться по проспекту Мира, 15 автобусных маршрутов были вынуждены сменить схему движения, рассказали «Известия».

Не все жители и гости столицы Монголии одобрили действия протестующих.

Источник: Туяна Зондуева/ТАСС

News.mn пишет, что общественность в Сети выразила возмущение акцией и напомнила демонстрантам «о необходимости пользоваться своим правом на демонстрацию, не мешая другим».

Митингующие также прошли маршем рядом с Государственным дворцом, где размещаются госорганы, Великий государственный хурал и кабинеты президента и премьер-министра страны, и даже попытались туда ворваться. Охрана и спецназ помешали демонстрантам взять здание штурмом.

Организатором масштабной акции протеста выступила парламентская партия «Альянс свободы». Основное требование митингующих — уход правительства в отставку.

Источник: Туяна Зондуева/ТАСС

Как сообщает RTVI, «Альянс свободы» направил 33 депутатам парламента обращения с предложением проголосовать за отставку правительства. Ответ протестующие ждут в течение суток.

«Правительство [премьера Лувсаннамсрайна] Оюун-Эрдэнэ продемонстрировало свою неспособность решить такие проблемы, как смог, пробки, бедность, коррупция, налоги и безработица. Поэтому отставка является уместной», — цитирует представителя партии агентство News.mn. Участники митинга заявили, что не собираются прекращать акции протеста до тех пор, пока цель не будет выполнена.