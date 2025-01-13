В Уфе начнут подготовку к ремонту зданий Госцирка и Русского драмтеатра

Также Радий Хабиров сообщил о планах принять участие в открытии социально-культурного центра в селе Ургаза Баймакского района Башкирии. Строительство центра завершается и открытие может состояться уже после 20 января. Ранее «Башинформ» рассказывал об этом масштабном объекте. Глава Башкирии также обратил внимание на необходимость своевременного завершения строительства других культурных объектов в Башкирии (в селах Зуяково, Ургаза и других).