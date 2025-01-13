В Уфе начнут подготовку к ремонту зданий Госцирка и Русского драмтеатра

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства поручил доработать все детали проекта предстоящих работ, чтобы при получении финансирования не возникло сложностей. Кроме того, он поручил министру культуры РБ Амине Шафиковой завершить решение вопроса по выделению финансирования для начала реконструкции здания Русского драматического театра.
Также Радий Хабиров сообщил о планах принять участие в открытии социально-культурного центра в селе Ургаза Баймакского района Башкирии. Строительство центра завершается и открытие может состояться уже после 20 января. Ранее «Башинформ» рассказывал об этом масштабном объекте. Глава Башкирии также обратил внимание на необходимость своевременного завершения строительства других культурных объектов в Башкирии (в селах Зуяково, Ургаза и других).