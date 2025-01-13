Ирина Кизилова покинула должность замминистра образования Нижегородской области

Ирина Кизилова покинула пост заместителя министра образования Нижегородской области 10 января. Об этом «КП — Нижний Новгород» сообщили в министерстве образования и науки региона.
Согласно информации, Ирина Кизилова занимала должность с 2022 года, она покинула пост по собственной инициативе. Пока неизвестно, кто теперь будет занимать эту должность.
Напомним, ранее стало известно, что Марина Ракова покинула пост министра градразвития Нижегородской области. Сейчас исполняет обязанности главы ведомства заместитель министра Дарья Шунаева.