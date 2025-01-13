WSJ: «Хамас» в секторе Газа возглавил брат убитого Яхьи Синвара

Как пишет WSJ, Мухаммеду Синвару — около 50 лет. Он присоединился к «Хамасу» еще в молодости и был близок к главе вооруженного крыла движения Мохаммеду Дейфу, который был убит в августе прошлого года. В отличие от старшего брата, Мухаммед Синвар не провел «значительное время» в израильской тюрьме, поэтому для израильских служб безопасности он менее понятен. За много лет работы за кулисами он получил прозвище «Тень», рассказали собеседники WSJ.