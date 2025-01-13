WSJ: «Хамас» в секторе Газа возглавил брат убитого Яхьи Синвара

Как пишет WSJ, Мухаммеду Синвару — около 50 лет. Он присоединился к «Хамасу» еще в молодости и был близок к главе вооруженного крыла движения Мохаммеду Дейфу, который был убит в августе прошлого года. В отличие от старшего брата, Мухаммед Синвар не провел «значительное время» в израильской тюрьме, поэтому для израильских служб безопасности он менее понятен. За много лет работы за кулисами он получил прозвище «Тень», рассказали собеседники WSJ.
По утверждению израильской армии, за время боевых действий ЦАХАЛ убил 17 тыс. боевиков движения из 30 тыс. и задержал тысячи других. Однако за последние несколько месяцев, пишет WSJ, в движение вошли сотни новых боевиков.
Яхья Синвар считается главным организатором нападения «Хамаса» на Израиль 7 октября 2023 года. Он был избран на должность главы политбюро палестинского движения в августе 2024 года после гибели его предшественника Исмаила Хании в Тегеране. Яхья Синвар был убит в результате выстрела в голову израильской армией 16 октября.