Бочаров ждет от чиновников личных визитов к ветеранам ВОВ

Одновременно в этом году будет отмечаться 83-я годовщина Победы в Сталинградской битве. В связи с этим губернатор поручил в установленные сроки завершить всю необходимую подготовку и провести намеченные мероприятия в полном соответствии с утвержденными планами. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности жителей региона в памятные дни.