17 лет лишения свободы получил хабаровчанин за госизмену

Суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, со штрафом в размере 70 тысяч рублей.