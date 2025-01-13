17 лет лишения свободы получил хабаровчанин за госизмену

Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п. «в» ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению боеприпасов), сообщает ИА AmurMedia.
С апреля 2023 года по ноябрь 2024 года подсудимый намеревался передать спецслужбам Украины сведения, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации, а также оказывал им консультативную помощь для установления конспиративной связи на территории России.
По указанию куратора мужчина изучил инструкцию по финансированию терроризма и участию в вооруженном формировании, приобрел патроны к огнестрельному оружию, а также хранил взрывчатое вещество, планировал изготовить боеприпасы.
Суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, оставшихся — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, со штрафом в размере 70 тысяч рублей.