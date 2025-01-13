В Армении сделали новое заявление о планах по выходу из ЕАЭС

О выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) министр высказался во время пресс-конференции 13 января.
«В настоящее время Армения является членом ЕАЭС. И на данный момент в повестке правительства Армении нет вопроса о выходе из ЕАЭС», — цитирует Папояна «Интерфакс».
При этом министр отметил, что членство республики в Евросоюзе — это «параллельная повестка». Член правительства объяснил, что задача властей Армении — не обсуждение повесток, а повышение экономической конкурентоспособности страны.
«Не существенно, будет Армения в ЕС, ЕАЭС, где бы ни была. Наша экономика должна увеличить свою конкурентоспособность, наша производительность должна расти», — добавил Папоян.
9 января правительство Армении утвердило законопроект о вступлении республики в ЕС. Как только закон примут, процесс интеграции страны в Еврозону будет запущен. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что решение о вступлении республики в Евросоюз следует принимать только после проведения референдума.
В ответ на заявление Армении о планах вступления в ЕС, вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что проект закона об интеграции республики в Еврозону можно считать стартом выхода страны из ЕАЭС. Член российского кабмина уточнил, что страна не может быть одновременно в составе ЕС и ЕАЭС, так как оба объединения существуют в условиях отсутствия таможенных границ.