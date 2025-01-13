Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Армении сделали новое заявление о планах по выходу из ЕАЭС

Министр экономики Армении Геворк Папоян заявил, что правительство республики не рассматривает вопрос отказа от членства в ЕАЭС.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

О выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) министр высказался во время пресс-конференции 13 января.

«В настоящее время Армения является членом ЕАЭС. И на данный момент в повестке правительства Армении нет вопроса о выходе из ЕАЭС», — цитирует Папояна «Интерфакс».

При этом министр отметил, что членство республики в Евросоюзе — это «параллельная повестка». Член правительства объяснил, что задача властей Армении — не обсуждение повесток, а повышение экономической конкурентоспособности страны.

«Не существенно, будет Армения в ЕС, ЕАЭС, где бы ни была. Наша экономика должна увеличить свою конкурентоспособность, наша производительность должна расти», — добавил Папоян.

9 января правительство Армении утвердило законопроект о вступлении республики в ЕС. Как только закон примут, процесс интеграции страны в Еврозону будет запущен. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что решение о вступлении республики в Евросоюз следует принимать только после проведения референдума.

В ответ на заявление Армении о планах вступления в ЕС, вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что проект закона об интеграции республики в Еврозону можно считать стартом выхода страны из ЕАЭС. Член российского кабмина уточнил, что страна не может быть одновременно в составе ЕС и ЕАЭС, так как оба объединения существуют в условиях отсутствия таможенных границ.

ЕАЭС