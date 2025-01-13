В Армении сделали новое заявление о планах по выходу из ЕАЭС

В ответ на заявление Армении о планах вступления в ЕС, вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что проект закона об интеграции республики в Еврозону можно считать стартом выхода страны из ЕАЭС. Член российского кабмина уточнил, что страна не может быть одновременно в составе ЕС и ЕАЭС, так как оба объединения существуют в условиях отсутствия таможенных границ.