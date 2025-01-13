СК Беларуси получил новую информацию о планах «беглых»

В СК также сообщили, что получена информация о планах «беглых», которые направленны на попытку дискредитации Беларуси на международной арене и разжигание социальной вражды. По словам следователей, признанные в Беларуси экстремистскими структурами «Народные посольства» готовят специальный флешмоб.