СК Беларуси получил новую информацию о планах «беглых»

«В настоящее время СК располагает полной информацией более чем о 100 представителях радикальных диаспор».
В СК также сообщили, что получена информация о планах «беглых», которые направленны на попытку дискредитации Беларуси на международной арене и разжигание социальной вражды. По словам следователей, признанные в Беларуси экстремистскими структурами «Народные посольства» готовят специальный флешмоб.
Кроме того, на 26 января (день выборов президента Беларуси — Sputnik) в Варшаве оппозиция запланировала фестиваль в целях создания негативного имиджа вокруг избирательной кампании в Беларуси.
СК ведет активную работу идентификации участников планируемых акций за рубежом. Каждому факту противоправной деятельности будет дана жесткая правовая оценка.
В настоящее время Следственный комитет Беларуси располагает полной информацией более чем о 100 представителях радикальных диаспор.
В отношении руководителей и участников данных экстремистских формирований возбуждено уголовное дело создание экстремистского формирования либо участие в нем. В рамках следствия проводятся обыски, наложение ареста на имущество и иные процессуальные мероприятия. Установлено более 30 принадлежащих фигурантам объектов недвижимости на территории Беларуси.
В СК Беларуси заявили, что предпримут все меры для привлечение виновных к ответственности и возмещению ими ущерба, в том числе в рамках процедуры специального производства.