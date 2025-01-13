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СК Беларуси получил новую информацию о планах «беглых»

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Следственный комитет Беларуси продолжает устанавливать «актив» экстремистских ячеек за рубежом, получена новая информация о планах «беглых» по дискредитации страны, сообщили в СК.

Источник: Sputnik.by

«В настоящее время СК располагает полной информацией более чем о 100 представителях радикальных диаспор».

сообщили Sputnik в ведомстве.

В СК также сообщили, что получена информация о планах «беглых», которые направленны на попытку дискредитации Беларуси на международной арене и разжигание социальной вражды. По словам следователей, признанные в Беларуси экстремистскими структурами «Народные посольства» готовят специальный флешмоб.

Кроме того, на 26 января (день выборов президента Беларуси — Sputnik) в Варшаве оппозиция запланировала фестиваль в целях создания негативного имиджа вокруг избирательной кампании в Беларуси.

СК ведет активную работу идентификации участников планируемых акций за рубежом. Каждому факту противоправной деятельности будет дана жесткая правовая оценка.

В настоящее время Следственный комитет Беларуси располагает полной информацией более чем о 100 представителях радикальных диаспор.

В отношении руководителей и участников данных экстремистских формирований возбуждено уголовное дело создание экстремистского формирования либо участие в нем. В рамках следствия проводятся обыски, наложение ареста на имущество и иные процессуальные мероприятия. Установлено более 30 принадлежащих фигурантам объектов недвижимости на территории Беларуси.

В СК Беларуси заявили, что предпримут все меры для привлечение виновных к ответственности и возмещению ими ущерба, в том числе в рамках процедуры специального производства.