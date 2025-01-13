Песков: переговоры Путина и Трампа пока предметно не готовятся

«Многие страны предлагают свои услуги как страны, где гипотетически можно провести контакты. Но пока об этом говорить преждевременно. Пока никакой предметной подготовки нет. Есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы необходимы и целесообразны», — сказал он, комментируя заявления разных стран о готовности принять у себя переговоры.