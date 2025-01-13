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Песков: переговоры Путина и Трампа пока предметно не готовятся

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Предметной подготовки к переговорам президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока не ведется. Разные страны лишь гипотетически предлагают организовать у себя контакты, пояснил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Многие страны предлагают свои услуги как страны, где гипотетически можно провести контакты. Но пока об этом говорить преждевременно. Пока никакой предметной подготовки нет. Есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы необходимы и целесообразны», — сказал он, комментируя заявления разных стран о готовности принять у себя переговоры.

Песков добавил, что более конкретно об этом можно будет говорить после того, как поменяется администрация в Вашингтоне. Инаугурация Трампа назначена на 20 января.

Трамп Дональд
Путин Владимир
Песков Дмитрий