Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство РФ создало комиссию по ликвидации разлива мазута в Черном море

Ведется постоянный контроль хода работ на месте ЧС.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев, сообщает ИА KrasnodarMediaсо ссылкой на официальный телеграм-канал «Правительство России» (18).

Комиссия создана по поручению президента России Владимира Путина.

Михаил Мишустин подчеркнул необходимость скорейшего восстановления экосистемы Черноморского побережья, Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, необходимо предотвратить новые утечки топлива.

«Важно значительно повысить эффективность работы, при этом надо привлекать дополнительные материальные, кадровые ресурсы и, что очень важно, привлечь сюда науку», — заявил Председатель Прравительства РФ.

Как ранее отметил глава государства, разлив мазута в Черном море — один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым столкнулась страна за последние годы.

Напомним, 15 декабря два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение близ Керченского пролива из-за сильного шторма. В воде оказалось более 3 тысяч тонн нефтепродуктов. Ространснадзор проверил оба судна — они находились в акватории бедствия, нарушая правила.

Уже четвертую неделю добровольцы, муниципальные команды и спасатели собирают мазут с пляжей. За это время убрали более 159 тонн загрязненного песка и грунта. Однако распространение топлива продолжается.

экология