Правительство РФ создало комиссию по ликвидации разлива мазута в Черном море

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев, сообщает ИА KrasnodarMediaсо ссылкой на официальный телеграм-канал «Правительство России» (18).
Комиссия создана по поручению президента России Владимира Путина.
Михаил Мишустин подчеркнул необходимость скорейшего восстановления экосистемы Черноморского побережья, Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, необходимо предотвратить новые утечки топлива.
«Важно значительно повысить эффективность работы, при этом надо привлекать дополнительные материальные, кадровые ресурсы и, что очень важно, привлечь сюда науку», — заявил Председатель Прравительства РФ.
Как ранее отметил глава государства, разлив мазута в Черном море — один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым столкнулась страна за последние годы.
Напомним, 15 декабря два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение близ Керченского пролива из-за сильного шторма. В воде оказалось более 3 тысяч тонн нефтепродуктов. Ространснадзор проверил оба судна — они находились в акватории бедствия, нарушая правила.
Уже четвертую неделю добровольцы, муниципальные команды и спасатели собирают мазут с пляжей. За это время убрали более 159 тонн загрязненного песка и грунта. Однако распространение топлива продолжается.