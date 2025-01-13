ЕГЭ, возможность переговоров с Украиной и «Кремлевский волшебник». Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в Кремле проведет встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
О возможности переговоров с Украиной
Предпосылок для возобновления переговоров по Украине по-прежнему нет, от них отказывается Киев.
Тема гарантий безопасности является неотъемлемой составляющей урегулирования конфликта на Украине.
Россия открыта и готова к контактам по украинскому урегулированию со всеми странами, в том числе с США.
Москва будет продолжать обмены пленными с Киевом: «Процесс идет нелегко. Но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену».
О заявлении Зеленского
Кремль не комментирует слова Владимира Зеленского о готовности передать КНДР якобы взятых в плен корейских солдат, если будет организован их обмен на украинских военных: «Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал».
О ЕГЭ
В Кремле не обсуждается тема отмены или перевода ЕГЭ в другой формат: «Все-таки эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего в Минобрнауки».
О новых антироссийских санкциях
США будут продолжать неконкурентными способами пытаться подрывать позиции российских компаний.
Росатом будет продолжать свою международную деятельность, это «один из неоспоримых лидеров международного атомного рынка».
Естественные маршруты поставок энергоносителей санкциями перерубить невозможно: «В одном месте если что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты. Поэтому будет вестись поиск таких вариантов работы, которые позволят минимизировать последствия санкций».
Антироссийские санкции США не могут не приводить к дестабилизации на международных энергорынках.
О возможности переговоров Путина и Трампа
Пока никакой предметной подготовки к переговорам Путина и избранного президента США Дональда Трампа нет, страны предлагают свои площадки для контактов лишь гипотетически: «Есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы необходимы и целесообразны».
Говорить об изменении риторики США в отношении конфликта на Украине можно будет только после инаугурации Трампа.
О фильме «Кремлевский волшебник»
Создатели фильма «Кремлевский волшебник», где британский актер Джуд Лоу должен сыграть Путина, не обращались в Кремль за консультациями: «Мы видели сообщения такие, но нам об этом ничего не известно. Мы не знаем, о чем именно может идти речь, какой сюжет, о чем этот фильм и так далее. В Кремль никто не обращался».