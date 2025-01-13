ЕГЭ, возможность переговоров с Украиной и «Кремлевский волшебник». Темы брифинга Пескова

Создатели фильма «Кремлевский волшебник», где британский актер Джуд Лоу должен сыграть Путина, не обращались в Кремль за консультациями: «Мы видели сообщения такие, но нам об этом ничего не известно. Мы не знаем, о чем именно может идти речь, какой сюжет, о чем этот фильм и так далее. В Кремль никто не обращался».