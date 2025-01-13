Евгений Московцев возглавил министерство по безопасности Самарской области

В правительстве Самарской области новое назначение. У еще одного министерства появился руководитель. Стало известно, кто возглавил министерство по региональной безопасности. Пост занял Евгений Московцев. Соответствующая информация размещена на сайте регионального правительства.
Евгений Московцев теперь является министром по региональной безопасности. До этого он был заместителем руководителя департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.
Напомним, врио министра финансов Ольгу Собещанскую назначили на еще одну должность в правительстве Самарской области. Она стала заместителем председателя правительства региона и будет отвечать за повышение мобилизации доходов в бюджете региона, более эффективное использование имущества.