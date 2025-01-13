Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер: Генпрокурор РФ обозначил направления работы, которые требуют особого внимания

Визит Генпрокурора России обозначил направления работы, которые требуют особого внимания, заявил губернатор Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам Алексея Текслера, которые приводит его пресс-служба, визит Игоря Краснова стал «важным событием прошлого года».

«В ходе личного приема граждан и бизнеса были обозначены направления работы, которые требуют особого внимания», — обозначил глава региона.

Также они отметил последовательность работы органов прокуратуры по таким направлениям, как «обеспечение жильем детей-сирот, пресечение нарушений в различных сферах жизни, помощь многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан, требующим особого внимания государства и общества, своевременная выплата заработных плат, экологические вопросы и многое другое». В центре внимания органов прокуратуры находится и ситуация в сфере ЖКХ.

Текслер также признался, что «от работы прокуроров во многом зависит доверие людей к государству, их вера в законность и справедливость, государственный порядок».

Прокуратура
ЖКХ