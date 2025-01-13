Текслер: Генпрокурор РФ обозначил направления работы, которые требуют особого внимания

Также они отметил последовательность работы органов прокуратуры по таким направлениям, как «обеспечение жильем детей-сирот, пресечение нарушений в различных сферах жизни, помощь многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан, требующим особого внимания государства и общества, своевременная выплата заработных плат, экологические вопросы и многое другое». В центре внимания органов прокуратуры находится и ситуация в сфере ЖКХ.