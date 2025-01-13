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Румыния против возвращения Молдовы к российскому газу и электричеству

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. В правительстве Румынии считают нежелательным возврат Молдовы к закупкам электроэнергии, произведенную на левом берегу Днестра с использованием российского газа. Об этом заявил министр энергетики соседнего государства Себастьян Бурдужа.

Источник: Sputnik.md

«Мы не хотим никакого российского газа. К счастью, Румыния находится в такой ситуации, что не зависит ни в какой форме от российского газа. Нам достаточно собственной добычи для покрытия наших потребностей, и на каждой встрече министров энергетики ЕС мы настоятельно призывали страны, зависящие от российского газа, прекратить его использование в свете агрессии Российской Федерации против Украины».

заявил министр в интервью одному из местных изданий.

По его мнению, для Молдовы существуют альтернативы российскому газу — из Азербайджана и из терминалов в Греции.

«Конечно, это не “бесплатно”, как говорят о российском газе. Но все, что бесплатно, на самом деле очень дорого, и эта зависимость от российского газа на самом деле включает скрытую стоимость», — сказал Бурдужа.

Утром 1 января 2025 года в ПАО «Газпром» заявили о том, что компания лишилась технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину в связи с завершением срока действия соглашения о транспортировке газа с НАК «Нафтогаз Украины», подписанного 30 декабря 2019 года.

После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.

В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. В Приднестровье с 11 декабря сроком на 30 дней был объявлен режим ЧС в экономике, который впоследствии продлили до 8 февраля.

энергетика