Румыния против возвращения Молдовы к российскому газу и электричеству

«Мы не хотим никакого российского газа. К счастью, Румыния находится в такой ситуации, что не зависит ни в какой форме от российского газа. Нам достаточно собственной добычи для покрытия наших потребностей, и на каждой встрече министров энергетики ЕС мы настоятельно призывали страны, зависящие от российского газа, прекратить его использование в свете агрессии Российской Федерации против Украины».
По его мнению, для Молдовы существуют альтернативы российскому газу — из Азербайджана и из терминалов в Греции.
«Конечно, это не “бесплатно”, как говорят о российском газе. Но все, что бесплатно, на самом деле очень дорого, и эта зависимость от российского газа на самом деле включает скрытую стоимость», — сказал Бурдужа.
После прекращения транзита газа МолдГРЭС штатно перешла на уголь и не может больше производить электроэнергию для правобережной Молдовы.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом. В Приднестровье с 11 декабря сроком на 30 дней был объявлен режим ЧС в экономике, который впоследствии продлили до 8 февраля.