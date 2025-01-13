Румыния против возвращения Молдовы к российскому газу и электричеству

«Мы не хотим никакого российского газа. К счастью, Румыния находится в такой ситуации, что не зависит ни в какой форме от российского газа. Нам достаточно собственной добычи для покрытия наших потребностей, и на каждой встрече министров энергетики ЕС мы настоятельно призывали страны, зависящие от российского газа, прекратить его использование в свете агрессии Российской Федерации против Украины».