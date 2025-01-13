Нидерланды могут попасть под санкции США, сообщили СМИ

По данным газеты, сотрудники правоохранительных органов Нидерландов подвергаются риску попасть под действие данного законопроекта. Как отмечается, изначальна эта мера по всей видимости направлена на то, чтобы помешать МУС и, в частности, прокурору Кариму Хану предпринять дальнейшие меры против израильтян. Однако это также касается тех, кто собирает доказательства, производит задержания, транспортирует, допрашивает и содержит подозреваемых под стражей, а значит — могут быть затронуты и госслужащие, и сотрудники НПО, предоставляющие прокурору информацию.