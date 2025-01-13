В Беларуси с 1 января 2025 года повысился размер семейного капитала

Так, по сравнению с прошлым годом размер семейного капитала увеличился на 5,7%, или на Br1795.
В таком размере семейный капитал назначается семьям при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2025 года.
В Минтруда напомнили, что предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей, а в случае усыновления (удочерения) — на дату усыновления (удочерения) третьего или последующих детей. Таким образом, при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2024 года семейный капитал назначается в размере Br31 480.
В пресс-службе также рассказали, что размер семейного капитала подлежит ежегодной индексации с учетом величины индекса потребительских цен за предыдущий год по отношению к предшествующему ему году. Индекс потребительских цен в 2024 году по отношению к 2023 году составил 105,7%.