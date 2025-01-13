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МИД Польши выступил за введение ограничений в интернете

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Замглавы МИД Польши Теофил Бартошевский выступил за введение ряда ограничений в интернете. Об этом он заявил в интервью радиостанции Radio ZET.

Источник: БЕЛТА

По его словам, власти должны контролировать содержание интернета. «Должно ли государство контролировать контент в интернете? — Да. Интернет создан без каких-либо ограничений», — отметил Бартошевский.

В частности, дипломат сообщил, что у польских властей есть подготовленный законопроект о том, что в интернете нельзя будет скрываться за анонимными псевдонимами. «Если кто-то напишет что-то противоречащее закону, то этого пользователя можно будет идентифицировать. И ему могут быть предъявлены обвинения», — сказал он.

Интернет