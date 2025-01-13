МИД Польши выступил за введение ограничений в интернете

В частности, дипломат сообщил, что у польских властей есть подготовленный законопроект о том, что в интернете нельзя будет скрываться за анонимными псевдонимами. «Если кто-то напишет что-то противоречащее закону, то этого пользователя можно будет идентифицировать. И ему могут быть предъявлены обвинения», — сказал он.