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Глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ ушел в отставку

Николай Смирнов был назначен министром 1 ноября 2011 года.

Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов покинул свой пост. Это он сделал по собственному желанию, сообщили «АиФ-Урал» в региональном департаменте информполитики.

На встрече с коллективом он уже заявил, что покидает должность, так как переходит на другую работу. И назвал годы работы в министерстве очень насыщенными на события. По его словам, Он также выразил уверенность в том, что министерство сохранит и впредь репутацию эффективно работающего органа власти выполнит все взятые обязательства.

Напомним, Смирнов был назначен министром 1 ноября 2011 года. А до этого несколько лет он являлся заместителем министра.