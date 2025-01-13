Глава свердловского министерства энергетики и ЖКХ ушел в отставку

На встрече с коллективом он уже заявил, что покидает должность, так как переходит на другую работу. И назвал годы работы в министерстве очень насыщенными на события. По его словам, Он также выразил уверенность в том, что министерство сохранит и впредь репутацию эффективно работающего органа власти выполнит все взятые обязательства.