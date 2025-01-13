Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов: Крыму не грозит сухопутная операция со стороны ВСУ

По словам главы республики, эффективность работы ПВО в регионе составляет около 90%

В настоящее время Крыму не грозит сухопутная операция со стороны киевского режима. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Крыму никакая сухопутная операция не угрожает», — сказал руководитель региона в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в республике противостоят нападениям помощью ракетного вооружения. Аксенов отметил, что эффективность работы ПВО в Крыму составляет около 90%.

«Стопроцентную эффективность ни одна система в мире не имеет», — подчеркнул глава республики.

Аксенов добавил, что в регионе налажено плотное взаимодействие властей и органов территориальной обороны с ВС РФ и правоохранителями. По его словам, отряды теробороны полностью экипированы. Многие участники этих формирований служили в зоне проведения специальной военной операции.