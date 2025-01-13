Аксенов: Крыму не грозит сухопутная операция со стороны ВСУ

В настоящее время Крыму не грозит сухопутная операция со стороны киевского режима. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
«Крыму никакая сухопутная операция не угрожает», — сказал руководитель региона в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, в республике противостоят нападениям помощью ракетного вооружения. Аксенов отметил, что эффективность работы ПВО в Крыму составляет около 90%.
«Стопроцентную эффективность ни одна система в мире не имеет», — подчеркнул глава республики.
Аксенов добавил, что в регионе налажено плотное взаимодействие властей и органов территориальной обороны с ВС РФ и правоохранителями. По его словам, отряды теробороны полностью экипированы. Многие участники этих формирований служили в зоне проведения специальной военной операции.