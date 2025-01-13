Аксенов: Крыму не грозит сухопутная операция со стороны ВСУ

Аксенов добавил, что в регионе налажено плотное взаимодействие властей и органов территориальной обороны с ВС РФ и правоохранителями. По его словам, отряды теробороны полностью экипированы. Многие участники этих формирований служили в зоне проведения специальной военной операции.