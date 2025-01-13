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Матвиенко: атаки на военкоров РФ говорят о том, что Киев боится правды

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Целенаправленные атаки на российских военных корреспондентов свидетельствуют о том, что киевский режим боится правды. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с журналистами, приуроченной ко Дню российской печати.

Источник: РИА "Новости"

«Отдельные слова благодарности хочу сказать военным корреспондентам, патриотическим блогерам, журналистам региональных СМИ Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые сегодня выполняют свой профессиональный долг в зоне СВО. О том, насколько важную миссию они выполняют, насколько значимую роль играют в достижении целей СВО, свидетельствуют целенаправленные, точечные террористические атаки киевского режима, который буквально ведет охоту на репортеров. Очевидно, Киев боится правды», — сказала Матвиенко.

«Мы помним и будем помнить каждого. Мы добьемся того, чтобы были найдены виновные, чтобы преступники понесли заслуженное наказание», — отметила сенатор.

«Говоря о целенаправленных атаках против военкоров, мы должны констатировать, что это происходит с одобрения стран Запада, при их молчаливом согласии, или, даже скорее, попустительстве. Своим циничным бездействием они умышленно покрывают преступления украинских нацистов, тем самым, становясь их соучастниками», — добавила Матвиенко.

Совет Федерации