Матвиенко: атаки на военкоров РФ говорят о том, что Киев боится правды

«Отдельные слова благодарности хочу сказать военным корреспондентам, патриотическим блогерам, журналистам региональных СМИ Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, которые сегодня выполняют свой профессиональный долг в зоне СВО. О том, насколько важную миссию они выполняют, насколько значимую роль играют в достижении целей СВО, свидетельствуют целенаправленные, точечные террористические атаки киевского режима, который буквально ведет охоту на репортеров. Очевидно, Киев боится правды», — сказала Матвиенко.
«Мы помним и будем помнить каждого. Мы добьемся того, чтобы были найдены виновные, чтобы преступники понесли заслуженное наказание», — отметила сенатор.
«Говоря о целенаправленных атаках против военкоров, мы должны констатировать, что это происходит с одобрения стран Запада, при их молчаливом согласии, или, даже скорее, попустительстве. Своим циничным бездействием они умышленно покрывают преступления украинских нацистов, тем самым, становясь их соучастниками», — добавила Матвиенко.