Матвиенко: атаки на военкоров РФ говорят о том, что Киев боится правды

«Говоря о целенаправленных атаках против военкоров, мы должны констатировать, что это происходит с одобрения стран Запада, при их молчаливом согласии, или, даже скорее, попустительстве. Своим циничным бездействием они умышленно покрывают преступления украинских нацистов, тем самым, становясь их соучастниками», — добавила Матвиенко.