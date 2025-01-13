Переговоры стран ЕС с Ираном по ядерной проблеме начались в Женеве

Встреча является закрытой для прессы. Уровень участников и место ее проведения не уточняются.
Предыдущий раунд состоялся в Женеве 29 ноября 2024 года после двухлетнего перерыва.
Ранее, 3 января, глава МИД Ирана Аббас Аркачи заявил, что власти страны готовы незамедлительно начать переговоры по поводу ядерной доктрины с западными странами, если благодаря этому получится заключить новое соглашение. По его словам, Тегеран готов на изменения, чтобы страны Запада отменили санкции.
В конце ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана в связи с отсутствием сотрудничества по ядерной проблеме. Документ поддержали правительства США, Британии, Франции и Германии, российская сторона его осудила.