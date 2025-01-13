Переговоры стран ЕС с Ираном по ядерной проблеме начались в Женеве

Ранее, 3 января, глава МИД Ирана Аббас Аркачи заявил, что власти страны готовы незамедлительно начать переговоры по поводу ядерной доктрины с западными странами, если благодаря этому получится заключить новое соглашение. По его словам, Тегеран готов на изменения, чтобы страны Запада отменили санкции.