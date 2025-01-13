Губернатор Севастополя перенес встречу со СМИ до расчистки побережья

«Сейчас внимательно слежу за работой редакций и вижу, что сегодня журналисты точно так же, как и спасатели и волонтеры — на побережье. Это и есть настоящий профессионализм — даже профессиональный праздник посвятить работе на пользу любимого Севастополя. Так что нашу встречу перенесем, как разгребем последствия».