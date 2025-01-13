Губернатор Севастополя перенес встречу со СМИ до расчистки побережья

Поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником сегодня, 13 января, губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Но традиционную для этого дня встречу с прессой он перенес на неопределенное время, о чем сообщил в своих соцсетях, передает ИА SevastopolMedia.
Он отметил, что горожане сейчас спасают птиц и расчищают от мазута берега.
«Сейчас внимательно слежу за работой редакций и вижу, что сегодня журналисты точно так же, как и спасатели и волонтеры — на побережье. Это и есть настоящий профессионализм — даже профессиональный праздник посвятить работе на пользу любимого Севастополя. Так что нашу встречу перенесем, как разгребем последствия».