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Губернатор Севастополя перенес встречу со СМИ до расчистки побережья

Михаил Развожаев поздравил журналистов с профессиональным праздником.

Источник: Соцсети М. Развожаева

Поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником сегодня, 13 января, губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Но традиционную для этого дня встречу с прессой он перенес на неопределенное время, о чем сообщил в своих соцсетях, передает ИА SevastopolMedia.

Он отметил, что горожане сейчас спасают птиц и расчищают от мазута берега.

«Сейчас внимательно слежу за работой редакций и вижу, что сегодня журналисты точно так же, как и спасатели и волонтеры — на побережье. Это и есть настоящий профессионализм — даже профессиональный праздник посвятить работе на пользу любимого Севастополя. Так что нашу встречу перенесем, как разгребем последствия».

написал Михаил Развожаев