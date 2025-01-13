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Врио главы администрации Петроградского района станет Александр Петухов

Исполняющим обязанности главы администрации Петроградского района с 14 января станет Александр Петухов, ранее занимавший должность заместителя руководителя, сообщает ЗАКС. Ру.

Источник: Коммерсантъ

До сегодняшнего дня главой района формально числится Владимир Омельницкий, которого на прошлой неделе назначили вице-губернатором Петербурга. В Смольном он будет курировать работу комитета имущественных отношений, КГИОП и управления по развитию садоводства.

Что касается господина Петухова, то он курировал строительство, благоустройство, ремонт дорог и работу управляющих компаний. В зону его ответственности входит ГКУ «Жилищное агентство Петроградского района».

Чиновник работает в исполнительных органах власти с 2011 года. До Петроградского района он трудился в жилищном комитете и на разных должностях в администрации Центрального района.