Врио главы администрации Петроградского района станет Александр Петухов

До сегодняшнего дня главой района формально числится Владимир Омельницкий, которого на прошлой неделе назначили вице-губернатором Петербурга. В Смольном он будет курировать работу комитета имущественных отношений, КГИОП и управления по развитию садоводства.
Что касается господина Петухова, то он курировал строительство, благоустройство, ремонт дорог и работу управляющих компаний. В зону его ответственности входит ГКУ «Жилищное агентство Петроградского района».
Чиновник работает в исполнительных органах власти с 2011 года. До Петроградского района он трудился в жилищном комитете и на разных должностях в администрации Центрального района.