AP: Байден заявил, что был «твердой рукой», в которой нуждался мир после Трампа

Согласно статье, президент Джо Байден четыре года назад предложил внешнеполитическую повестку, в которой основное внимание уделялось восстановлению альянсов, подорванных после четырех лет правления Дональда Трампа с его «Америка прежде всего». Планы Байдена быстро подверглись испытанию на прочность серией сложных международных кризисов: хаотичным выводом американских войск из Афганистана, началом российско-украинского конфликта в 2022 году и нападением ХАМАС на Израиль в 2023 году, которое спровоцировало неутихающую войну на Ближнем Востоке.
Готовясь покинуть свой пост, Байден продолжает настаивать на том, что его президентство способствовало восстановлению авторитета Америки на мировой арене и доказало, что США остаются незаменимым партнером во всем мире. Но верит ли остальной мир, что США являются «бесспорным чемпионом мира в тяжелом весе», как сформулировал это советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Бегство из Афганистана
Поддерживаемое США афганское правительство рухнуло, из-за атаки смертника в августе 2021 году в Афганистане погибли 13 американских солдат и по меньшей мере 170 мирных жителей, а тысячи отчаявшихся афганцев в аэропорту Кабула пытались найти выход, прежде чем последний американский самолет «попрощается» с Афганистаном над Гиндукушем.
«Я объясню вам, что произошло: Байден так плохо справился с Афганистаном, это был такой позор, самый неловкий момент в истории нашей страны», — подытожил Дональд Трамп в своих единственных президентских дебатах 2024 года с Байденом.
Российско-украинский конфликт
Что касается Украины, то после начала российско-украинского конфликта Байдену удалось сплотить союзников в Европе и за ее пределами, чтобы предоставить Киеву миллиарды долларов военной и экономической помощи, включая более 100 млрд долларов только от США. Именно это позволило Украине продолжить борьбу с гораздо более многочисленной и оснащенной российской армией. Команда Байдена также координировала свои действия с союзниками, чтобы нанести России как можно более ощутимый санкционный удар.
Байдена не раз критиковали за то, что он был слишком осторожен в отношении предоставления Украине определенных видов современного летального оружия и установления ограничений на то, как оно будет использоваться. Трамп же, со своей стороны, осудил стоимость этого конфликта для американских налогоплательщиков и поклялся быстро положить ему конец.
Тем не менее Байден 10 января заявил, что он по-прежнему надеется, что США продолжат помогать Украине после того, как он покинет свой пост. Однако теперь украинское наследие Байдена будет во многом зависеть от Трампа, и он может преуспеть в том, что многие американцы сочтут «достойным завершением» российско-украинского конфликта.
Способ заключить хорошую сделку — это (обеспечить себе выигрышный) рычаг. Наша публичная и частная позиция перед новой командой (Белого дома) состоит в том, чтобы создать рычаг… благодаря которому может быть заключена хорошая сделка.
Войны на Ближнем Востоке
Ближневосточная дипломатия Байдена омрачена опустошением Газы. На Ближнем Востоке Байден поддерживал Израиль, пока тот работал над искоренением ХАМАС в Газе. Однако эта война породила другую войну в Ливане, где Израиль разгромил самого могущественного союзника Ирана «Хезболлу» и впервые открыто нанес успешные авиаудары по территории Ирана.
Однако отношения Байдена с консервативным лидером Израиля, премьер-министром Биньямином Нетаньяху оставались напряженными из-за огромного числа погибших палестинцев в ходе боевых действий — в настоящее время их число превышает 46 000 человек — и блокады Израилем территории, из-за которой большая часть Газы превратилась в ад.
Пропалестинские активисты потребовали ввести эмбарго на поставки оружия Израилю, но политика США в целом осталась неизменной. Государственный департамент в последние дни проинформировал конгресс о запланированной продаже оружия Израилю на сумму 8 млрд долларов.
Но, как заметил Аарон Дэвид Миллер, бывший переговорщик Госдепартамента по Ближнему Востоку, хотя такой подход завел Иран в тупик, Байден заплатит репутационные издержки за опустошение Газы.
Администрация либо не смогла, либо не захотела создать какие-либо ограничения, которые обычные люди сочли бы адекватным давлением (на Израиль). Байден не смог эмоционально и политически оказывать… давление на Израиль, которое могло бы привести к изменению его тактики.
Спустя более 15 месяцев после атаки ХАМАС на Израиль, которая спровоцировала войну в Газе, в заложниках остаются около 98 израильтян, причем более трети из них Тель-Авив считает погибшими.
Трамп, со своей стороны, уже пообещал «обрушить на ХАМАС весь ад», если заложники не будут освобождены ко дню его инаугурации. Салливан отказался комментировать угрозы Трампа в адрес ХАМАС, но заявил, что враждующие стороны на Ближнем Востоке готовы заключить сделку.
Подводя итог своему президентству в пятницу в Белом доме, Байден на вопрос о том, намерен ли он помиловать себя самого, ответил: «Самого себя? За что мне себя помиловать? Я не думал о том, чтобы помиловать самого себя. Я не сделал ничего плохого».