AP: Байден заявил, что был «твердой рукой», в которой нуждался мир после Трампа

Что касается Украины, то после начала российско-украинского конфликта Байдену удалось сплотить союзников в Европе и за ее пределами, чтобы предоставить Киеву миллиарды долларов военной и экономической помощи, включая более 100 млрд долларов только от США. Именно это позволило Украине продолжить борьбу с гораздо более многочисленной и оснащенной российской армией. Команда Байдена также координировала свои действия с союзниками, чтобы нанести России как можно более ощутимый санкционный удар.