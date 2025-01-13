Полковник Ходаренок: решение о вторжении в Калининград могут принять только США

«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас. Все это вдоль границ России, а поскольку Польша граничит только с Калининградской областью, куда еще это идет? На запад. На западе мы. Мы западнее Варшавы», — высказался Колесник в интервью «Ленте.ру».