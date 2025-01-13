В Польше выдали европейский ордер на арест Томаша Шмидта

Томаш Шмидт — экс-судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы. Ранее занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. Являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. Ввиду несогласия с политикой и действиями властей вынужденно покинул Польшу в мае 2024 года и попросил защиты у белорусских властей. Подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию. Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси.