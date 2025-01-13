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В Польше выдали европейский ордер на арест Томаша Шмидта

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Варшавский суд выдал очередной европейский ордер на арест бывшего судьи Томаша Шмидта. Об этом сообщает агентство PAP.

Источник: БЕЛТА

Как сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Вроцлава, прокурор Анна Зимолонг, ордер был выдан Окружным судом Варшавы по запросу прокуратуры Вроцлава.

Следователи обвиняют его в совершении преступлений в составе организованной преступной группы, члены которой действовали в ущерб судьям судов общей юрисдикции, отмечает PAP. «Действия, инкриминируемые подозреваемому, включали, среди прочего, недопустимую обработку личных данных потерпевших путем их раскрытия и предоставления доступа к ним другим людям», — заявила прокурор Зимолонг.

Томаш Шмидт — экс-судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы. Ранее занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. Являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. Ввиду несогласия с политикой и действиями властей вынужденно покинул Польшу в мае 2024 года и попросил защиты у белорусских властей. Подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию. Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси.