В Польше выдали европейский ордер на арест Томаша Шмидта

Как сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Вроцлава, прокурор Анна Зимолонг, ордер был выдан Окружным судом Варшавы по запросу прокуратуры Вроцлава.
Следователи обвиняют его в совершении преступлений в составе организованной преступной группы, члены которой действовали в ущерб судьям судов общей юрисдикции, отмечает PAP. «Действия, инкриминируемые подозреваемому, включали, среди прочего, недопустимую обработку личных данных потерпевших путем их раскрытия и предоставления доступа к ним другим людям», — заявила прокурор Зимолонг.
Томаш Шмидт — экс-судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы. Ранее занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. Являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. Ввиду несогласия с политикой и действиями властей вынужденно покинул Польшу в мае 2024 года и попросил защиты у белорусских властей. Подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию. Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси.