«По окончании переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ», — говорится в сообщении.
Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по итогам переговоров 17 января подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами и сделают заявления для прессы, сообщает пресс-служба Кремля.