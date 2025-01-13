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Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем партнерстве

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по итогам переговоров 17 января подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами и сделают заявления для прессы, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«По окончании переговоров Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ», — говорится в сообщении.

Путин Владимир