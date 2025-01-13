Reuters: шесть стран ЕС призвали приостановить санкции против Сирии

В документе, подписанном представителями шести упомянутых стран, говорится, что Евросоюз «должен немедленно начать корректировать санкционный режим». При этом, если ожидания ЕС в части соблюдения прав человека и различных меньшинств новыми властями не оправдаются, ограничения могут быть возобновлены. Ограничительные меры, введенные против Башара Асада и его семьи, останутся в силе в любом случае, подчеркивается в документе.