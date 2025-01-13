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СМИ раскрыли, когда Ким Чен Ын приедет в Россию

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует посетить Россию в первой половине 2025 года, пишут СМИ. Визит лидера КНДР может быть приурочен ко Дню защитника Отечества.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

О возможной поездке в Россию Ким Чен Ына сообщила газета The Korea Times. Источником информации издание назвало южнокорейскую разведку.

«Ким может посетить Россию в первой половине этого года», — цитируют журналисты члена парламентского комитета Южной Кореи по разведке Пака Сон Вона.

Южнокорейские аналитики предполагают, что поездка северокорейского лидера может совпасть с празднованием Дня защитника Отечества в России в феврале, сообщают «Ведомости».

По данным разведки Южной Кореи, Ким Чен Ын также готовится к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Последний называл свои переговоры с главой КНДР во время первого президентского срока одним из важных достижений, поэтому эксперты считают, что встреча американского и северокорейского лидера возможна.

Кроме того, специальным представителем по особым поручениям Трампа назначен экс-посол США в Германии Ричард Гренелл, который активно лоббирует необходимость переговоров по северокорейским вопросам. Заместителем советника Трампа по национальной безопасности является Алекс Вонг. Он участвовал в ядерных переговорах с КНДР во время первого президентского срока Трампа.

В ноябре 2024 года представитель команды Трампа заявил, что избранный президент США намерен «растопить лед» в отношениях с Ким Чен Ыном.