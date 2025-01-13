СМИ раскрыли, когда Ким Чен Ын приедет в Россию

Кроме того, специальным представителем по особым поручениям Трампа назначен экс-посол США в Германии Ричард Гренелл, который активно лоббирует необходимость переговоров по северокорейским вопросам. Заместителем советника Трампа по национальной безопасности является Алекс Вонг. Он участвовал в ядерных переговорах с КНДР во время первого президентского срока Трампа.