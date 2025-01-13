Euractiv узнал об опасениях ЕС быть исключенным из переговоров по Украине

Путин в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. В качестве условий для прекращения огня он предложил вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признать этих четырех региона и Крым частью России, снять с нее санкции, а Украине отказаться от членства в НАТО. Зеленский назвал эту инициативу ультиматумом, а операцию украинской армии в Курской области «сильным козырем» на будущих переговорах. По словам Уолтца, Трамп признал нереалистичным возвращение Украине бывших территорий и теперь его примеру последует «весь мир».