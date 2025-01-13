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Токаев подписал закон о доступе к информации и госнаградах

Сегодня, 13 января 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о доступе к информации. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба Акорды, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Согласно официальной публикации:

«Главой государства подписан закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации, общественного участия, государственных наград и исключения излишней законодательной регламентации”.

Законом предлагаются нормы, направленные на:

  • усиление ответственности государственных органов за незаконное ограничение права на доступ к информации;
  • введение государственного контроля в сфере доступа к информации;
  • закрепление принципов презумпции открытости информации и проактивного распространения информации;
  • создание необходимых условий для доступа к информации лицам с инвалидностью и др.

Также в закон внесены нормы, направленные на повышение требований, предъявляемых при получении государственных наград и почетных званий.