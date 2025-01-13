Токаев подписал закон о доступе к информации и госнаградах

Согласно официальной публикации:
«Главой государства подписан закон “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам доступа к информации, общественного участия, государственных наград и исключения излишней законодательной регламентации”.
Законом предлагаются нормы, направленные на:
- усиление ответственности государственных органов за незаконное ограничение права на доступ к информации;
- введение государственного контроля в сфере доступа к информации;
- закрепление принципов презумпции открытости информации и проактивного распространения информации;
- создание необходимых условий для доступа к информации лицам с инвалидностью и др.
Также в закон внесены нормы, направленные на повышение требований, предъявляемых при получении государственных наград и почетных званий.