Казахстан предложил перенести отмену роуминга в ЕАЭС на 5 лет

В марте 2023 года появилась информация, что Россия к 2025 году намерена отменить роуминг с Кыргызстаном, Казахстаном и Арменией. До конца 2024-го операторы должны были пересмотреть цены на мобильную связь на территории этих государств.
Однако в мае 2024 года министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович сообщил, что работу по внедрению правил использования «справедливых тарифов» завершат к 1 апреля 2025 года. При этом тарифы всех стран соглашения должны быть приближены к домашним.
Однако, как считают в Казахстане, для установления «справедливых тарифов на услуги сотовой связи» нужна «детальная проработка таких аспектов, как технический, организационный, коммерческий, вопросов безопасности и биллинга».
«Учитывая необходимость дополнительной проработки указанных вопросов в разрезе каждой страны и оператора связи, предложено продлить реализацию плана до срока не ранее 2030 г.».
В итоге срок реализации проекта предлагается перенести с 2025 на 2030 год.