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Казахстан предложил перенести отмену роуминга в ЕАЭС на 5 лет

АСТАНА, 13 янв — Sputnik. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана выступило с инициативой продлить подготовительную работу по отмене роуминга и перенести решение этого вопроса с 2025 на 2030 год.

В марте 2023 года появилась информация, что Россия к 2025 году намерена отменить роуминг с Кыргызстаном, Казахстаном и Арменией. До конца 2024-го операторы должны были пересмотреть цены на мобильную связь на территории этих государств.

Однако в мае 2024 года министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович сообщил, что работу по внедрению правил использования «справедливых тарифов» завершат к 1 апреля 2025 года. При этом тарифы всех стран соглашения должны быть приближены к домашним.

Однако, как считают в Казахстане, для установления «справедливых тарифов на услуги сотовой связи» нужна «детальная проработка таких аспектов, как технический, организационный, коммерческий, вопросов безопасности и биллинга».

«Учитывая необходимость дополнительной проработки указанных вопросов в разрезе каждой страны и оператора связи, предложено продлить реализацию плана до срока не ранее 2030 г.».

говорится в сообщении Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.

В итоге срок реализации проекта предлагается перенести с 2025 на 2030 год.

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