Казахстан предложил перенести отмену роуминга в ЕАЭС на 5 лет

Однако в мае 2024 года министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович сообщил, что работу по внедрению правил использования «справедливых тарифов» завершат к 1 апреля 2025 года. При этом тарифы всех стран соглашения должны быть приближены к домашним.