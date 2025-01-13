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Хоценко прокомментировал работу омского Минцифры после ареста Цуканова

В понедельник, 13 января 2024 года, в ходе пресс-конференции губернатор Омской области Виталий Хоценко прокомментировал арест своего бывшего заместителя, экс-главы регионального Минцифры Дениса Цуканова.

«Неправильно комментировать работу других структур, каждый должен заниматься своей работой. Главным управлением Следственного комитета России ведутся соответствующие следственные действия. Новой информации у нас нет. Наблюдаем за следствием, если нужна будет какая-то поддержка, помощь от правительства Омской области, Министерства связи, то оказывается и будет оказываться следствию. Следствие и суд должны разобраться в этом деле и принять правильное решение», — заявил Виталий Хоценко.

Напомним, что Цуканова задержали 12 декабря 2024 года и этапировали в Москву. Бывшего чиновника подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Суд отправил Дениса Цуканова под домашний арест.

Добавим, что Цуканова отстранили от занимаемой должности. Исполняющим обязанности министра цифрового развития и связи Омской области стал замминистра Максим Макаленко.

На пресс-конференции Виталий Хоценко отметил, что работа министерства выстроена таким образом, чтобы оно продолжало функционировать полноценно.