Хоценко прокомментировал работу омского Минцифры после ареста Цуканова

«Неправильно комментировать работу других структур, каждый должен заниматься своей работой. Главным управлением Следственного комитета России ведутся соответствующие следственные действия. Новой информации у нас нет. Наблюдаем за следствием, если нужна будет какая-то поддержка, помощь от правительства Омской области, Министерства связи, то оказывается и будет оказываться следствию. Следствие и суд должны разобраться в этом деле и принять правильное решение», — заявил Виталий Хоценко.
Напомним, что Цуканова задержали 12 декабря 2024 года и этапировали в Москву. Бывшего чиновника подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ («Хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Суд отправил Дениса Цуканова под домашний арест.
Добавим, что Цуканова отстранили от занимаемой должности. Исполняющим обязанности министра цифрового развития и связи Омской области стал замминистра Максим Макаленко.
На пресс-конференции Виталий Хоценко отметил, что работа министерства выстроена таким образом, чтобы оно продолжало функционировать полноценно.