Хоценко прокомментировал работу омского Минцифры после ареста Цуканова

«Неправильно комментировать работу других структур, каждый должен заниматься своей работой. Главным управлением Следственного комитета России ведутся соответствующие следственные действия. Новой информации у нас нет. Наблюдаем за следствием, если нужна будет какая-то поддержка, помощь от правительства Омской области, Министерства связи, то оказывается и будет оказываться следствию. Следствие и суд должны разобраться в этом деле и принять правильное решение», — заявил Виталий Хоценко.