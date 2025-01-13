Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирзиёев вылетел в Объединенные Арабские Эмираты

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада Аль Нахайяна 13 января отбыл в эту страну с официальным визитом».

говорится в сообщении.

В соответствии с программой пребывания в столице Эмиратов Абу-Даби пройдут переговоры на высшем уровне, а также двусторонние встречи с руководителями ведущих организаций, компаний и банков ОАЭ.

Кроме того, глава Узбекистана примет участие в работе международного саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби».

В рамках визита он посетит Дубай, где встретится с вице-президентом, Премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, Эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом Аль Мактумом.

Шавкат Мирзиеев