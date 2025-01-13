Мирзиёев вылетел в Объединенные Арабские Эмираты

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада Аль Нахайяна 13 января отбыл в эту страну с официальным визитом».
В соответствии с программой пребывания в столице Эмиратов Абу-Даби пройдут переговоры на высшем уровне, а также двусторонние встречи с руководителями ведущих организаций, компаний и банков ОАЭ.
Кроме того, глава Узбекистана примет участие в работе международного саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби».
В рамках визита он посетит Дубай, где встретится с вице-президентом, Премьер-министром Объединенных Арабских Эмиратов, Эмиром Дубая Шейхом Мухаммадом Аль Мактумом.