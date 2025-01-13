Польша не собирается открывать погранпереходы на границе с Беларусью

В минувшем году по инициативе сопредельной стороны были закрыты все пограничные переходы с Беларуси за исключением одного для легковых авто и одного для фур.
«Мы бы очень хотели, чтобы пограничные переходы были открыты, но ничто не указывает на то, что это наступит в ближайшем будущем».
Он также проинформировал, что пока со стороны Беларуси не будет доброй воли в данном вопросе, у Польши «не будет пространства для сотрудничества».
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.