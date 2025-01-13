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Польша не собирается открывать погранпереходы на границе с Беларусью

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Закрытые погранпереходы на польско-белорусской границе в ближайшее время не откроются, сообщил в понедельник журналистам министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк.

Источник: Sputnik.by

В минувшем году по инициативе сопредельной стороны были закрыты все пограничные переходы с Беларуси за исключением одного для легковых авто и одного для фур.

«Мы бы очень хотели, чтобы пограничные переходы были открыты, но ничто не указывает на то, что это наступит в ближайшем будущем».

заявил Семоняк.

Он также проинформировал, что пока со стороны Беларуси не будет доброй воли в данном вопросе, у Польши «не будет пространства для сотрудничества».

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.

Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.