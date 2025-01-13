Венгрия назвала атаку ВСУ на компрессорную станцию «Русская» угрозой

По его словам, «каждое действие, угрожающее безопасности нашего энергоснабжения, должно считаться нападением на суверенитет страны». По его словам, «Турецкий поток» незаменим в газоснабжении Венгрии и Центральной Европы и работает «надежно уже много лет».
Сийярто выразил надежду, что безопасность этого маршрута поставок газа будет обеспечена.
Атака беспилотников была предпринята 11 января, сообщило Минобороны. Военные сообщали, что российские системы ПВО сбили все беспилотники.
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