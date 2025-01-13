Венгрия назвала атаку ВСУ на компрессорную станцию «Русская» угрозой

По его словам, «каждое действие, угрожающее безопасности нашего энергоснабжения, должно считаться нападением на суверенитет страны». По его словам, «Турецкий поток» незаменим в газоснабжении Венгрии и Центральной Европы и работает «надежно уже много лет».