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Венгрия назвала атаку ВСУ на компрессорную станцию «Русская» угрозой

Атака украинских беспилотников по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае — это угроза для энергоснабжения Венгрии. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Источник: Reuters

По его словам, «каждое действие, угрожающее безопасности нашего энергоснабжения, должно считаться нападением на суверенитет страны». По его словам, «Турецкий поток» незаменим в газоснабжении Венгрии и Центральной Европы и работает «надежно уже много лет».

Сийярто выразил надежду, что безопасность этого маршрута поставок газа будет обеспечена.

Атака беспилотников была предпринята 11 января, сообщило Минобороны. Военные сообщали, что российские системы ПВО сбили все беспилотники.

Материал дополняется.

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