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Беглов предложил изменить Устав Санкт-Петербурга. Это связано с пушкой

Из городского Устава уберут уточнение, что петербургской традицией является полуденный выстрел именно с Нарышкина бастиона, и утвердят, что стрелять из сигнального орудия можно со всей территории Петропавловской крепости. Соответствующий законопроект за подписью губернатора Александра Беглова 13 января был направлен на антикоррупционную экспертизу.

Источник: РИА "Новости"

Стрельбу с Нарышкина бастиона в 2025 году пришлось бы поставить на паузу в любом случае после того, как начнется реставрация бастиона и места установки сигнального орудия.

Как объяснил в публикации городского комитета по культуре государственный герольдмейстер, замдиректора Эрмитажа Георгий Вилинбахов, исторической традицией Петербурга может рассматриваться полуденный выстрел сигнального орудия из любого места с территории крепости".

В Уставе Петербурга статус полуденного выстрела с Нарышкина бастиона как петербургской традиции был закреплен в 2008 году.