Беглов предложил изменить Устав Санкт-Петербурга. Это связано с пушкой

Стрельбу с Нарышкина бастиона в 2025 году пришлось бы поставить на паузу в любом случае после того, как начнется реставрация бастиона и места установки сигнального орудия.
Как объяснил в публикации городского комитета по культуре государственный герольдмейстер, замдиректора Эрмитажа Георгий Вилинбахов, исторической традицией Петербурга может рассматриваться полуденный выстрел сигнального орудия из любого места с территории крепости".
В Уставе Петербурга статус полуденного выстрела с Нарышкина бастиона как петербургской традиции был закреплен в 2008 году.