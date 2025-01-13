Беглов предложил изменить Устав Санкт-Петербурга. Это связано с пушкой

Из городского Устава уберут уточнение, что петербургской традицией является полуденный выстрел именно с Нарышкина бастиона, и утвердят, что стрелять из сигнального орудия можно со всей территории Петропавловской крепости. Соответствующий законопроект за подписью губернатора Александра Беглова 13 января был направлен на антикоррупционную экспертизу.