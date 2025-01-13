Asia Times: почему китайский «ледяной шелковый путь» привлек внимание Трампа к Арктике

За последние семь лет Китай, который причисляет себя к «приарктическим государствам», добился значительных успехов в ее реализации. Например, во второй половине 2023 года китайская компания NewNew Shipping Line, сотрудничающая с Россией, совершила семь контейнерных рейсов между Азией и Европой через Северный Ледовитый океан. В июле 2024 года она запустила новый арктический маршрут, соединяющий Шанхай с Санкт-Петербургом.