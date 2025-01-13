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Asia Times: почему китайский «ледяной шелковый путь» привлек внимание Трампа к Арктике

В то время как западные СМИ называли избранного президента Дональда Трампа «сумасшедшим» за то, что он собрался завладеть Гренландией, Китай с помощью России тихо, без лишней помпы строит новый морской шелковый путь в Северном Ледовитом океане, пишет Юн Цзянь в статье для Asia Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Росатом
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, еще в январе 2018 года Пекин опубликовал «арктическую политику Китая», в которой изложил свой план по «использованию арктических ресурсов законным и рациональным образом». Эта политика включает:

  • участие Китая в развитии арктических судоходных путей;
  • участие в разведке и разработке нефти, газа, минеральных и других ресурсов;
  • участие в сохранении и использовании рыбных запасов и других живых ресурсов;
  • участие в развитии туристических ресурсов.

За последние семь лет Китай, который причисляет себя к «приарктическим государствам», добился значительных успехов в ее реализации. Например, во второй половине 2023 года китайская компания NewNew Shipping Line, сотрудничающая с Россией, совершила семь контейнерных рейсов между Азией и Европой через Северный Ледовитый океан. В июле 2024 года она запустила новый арктический маршрут, соединяющий Шанхай с Санкт-Петербургом.

Если однажды США попытаются заблокировать Малаккский пролив военными средствами, поставки нефти в Китай немедленно столкнутся с серьезными проблемами. Поэтому развитие Северного морского пути направлено не только на экономию времени и средств, но — что важнее — на открытие еще одной линии энергетической безопасности Китая.

колумнист из Китая

К тому же, как и Трамп, Пекин осознает стратегическое значение Гренландии в Арктике. В 2018 году китайский государственный подрядчик China Communications Construction Company подал заявку на строительство аэропортов в Гренландии, но в 2019 году отозвал ее. Некоторые китайские покупатели также пытались купить частную землю на Шпицбергене, однако в июле 2024 года сделки были заблокированы норвежским правительством по соображениям национальной безопасности.

В ноябре прошлого года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и министр транспорта Китая Лю Вэй провели в Санкт-Петербурге первое заседание подкомитета по арктическим судоходным путям. Стороны договорились продолжить обсуждение развития судоходства, обеспечения его безопасности и технологий строительства полярных судов.

В США наконец признали, что Китай и Россия объединили усилия для запуска Северного морского пути, или «ледяного шелкового пути». В письме, направленном в Пентагон в октябре прошлого года, Комитет конгресса США по Коммунистической партии Китая выразил обеспокоенность растущим присутствием Китая в Арктике. Но, как считают некоторые специалисты в Китае, теперь уже слишком поздно.

Хотя, по мнению Элизабет Бьюкенен, старшего научного сотрудника Австралийского института стратегической политики и эксперта по полярной геополитике, если США в итоге смогут поставить под контроль Гренландию, Китаю придется изменить свою арктическую стратегию, поскольку гонка вооружений приведет к росту страховых взносов за судоходство в регионе.

Трамп Дональд