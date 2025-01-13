Аксенов рассказал, когда Крым планируют очистить от мазута

По его словам, сейчас все силы брошены на то, чтобы успеть очистить акваторию и побережье к туристическому сезону. Аксенов отметил, что в настоящее время в Крыму нет крупных пятен нефтепродуктов, дрейфующих на поверхности воды. Однако, как подчеркнул глава республики, риск выбросов мазута будет сохраняться до тех пор, пока не вытащат затонувшие танкеры.