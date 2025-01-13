Аксенов рассказал, когда Крым планируют очистить от мазута

Ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе необходимо завершить к началу курортного сезона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, сейчас все силы брошены на то, чтобы успеть очистить акваторию и побережье к туристическому сезону. Аксенов отметил, что в настоящее время в Крыму нет крупных пятен нефтепродуктов, дрейфующих на поверхности воды. Однако, как подчеркнул глава республики, риск выбросов мазута будет сохраняться до тех пор, пока не вытащат затонувшие танкеры.
«Повсеместно на берег выбрасываются мелкие фракции мазута. Очень важно уделить внимание уборке в труднодоступных местах — на камнях, скалах», — цитирует Аксенова его пресс-служба.
Глава Крыма подчеркнул, что патрулировать нужно все побережье республики. Мониторинг проводится утром и после обеда.