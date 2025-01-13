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Новым руководителем самарского минздрава станет главврач онкодиспансера

Министерство здравоохранения Самарской области возглавит Андрей Орлов, который в настоящее время является главным врачом регионального клинического онкологического диспансера. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Источник: Коммерсантъ

По словам главы региона, в настоящее время, Андрей Орлов «проходит процедуру согласования, но он должен активно включиться в работу уже сейчас». Вячеслав Федорищев добавил, что через три недели пройдет отдельное оперативное совещание на тему развития здравоохранения в Самарской области с участием будущего главы регионального минздрава.

Прежний руководитель областного министерства здравоохранения Самарской области Армен Бенян покинул пост в ноябре 2024 года. В декабре в отношении него возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).

Преступление связано с закупкой медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений региона по завышенной цене. Оно приобреталось по нацпроекту «Здравоохранение». Армен Бенян находится под подпиской о невыезде.