Новым руководителем самарского минздрава станет главврач онкодиспансера

По словам главы региона, в настоящее время, Андрей Орлов «проходит процедуру согласования, но он должен активно включиться в работу уже сейчас». Вячеслав Федорищев добавил, что через три недели пройдет отдельное оперативное совещание на тему развития здравоохранения в Самарской области с участием будущего главы регионального минздрава.