Новым руководителем самарского минздрава станет главврач онкодиспансера

По словам главы региона, в настоящее время, Андрей Орлов «проходит процедуру согласования, но он должен активно включиться в работу уже сейчас». Вячеслав Федорищев добавил, что через три недели пройдет отдельное оперативное совещание на тему развития здравоохранения в Самарской области с участием будущего главы регионального минздрава.
Прежний руководитель областного министерства здравоохранения Самарской области Армен Бенян покинул пост в ноябре 2024 года. В декабре в отношении него возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ).
Преступление связано с закупкой медицинского оборудования для нужд лечебных учреждений региона по завышенной цене. Оно приобреталось по нацпроекту «Здравоохранение». Армен Бенян находится под подпиской о невыезде.