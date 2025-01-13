Пиарщица мэрии Екатеринбурга покинула пост

Замглавы Департамента информполитики Свердловской области Виктория Мкртчан покинула свою должность. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе мэрии.
— Информация верная. Больше не работает, — прокомментировал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь главы города Денис Каракулов.
Сама Виктория Мкртчан пока воздерживается от комментариев по поводу своего увольнения.
Известно, что первым рабочим местом Виктории Мкртчан была администрация Кировского района. Там она занимала должность специалиста по связям с общественностью. Позже она стала главным специалистом Управления культуры. Параллельно Виктория Мкртчан была пресс-секретарем Уральской Архитектурной академии.