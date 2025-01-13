Пиарщица мэрии Екатеринбурга покинула пост

Известно, что первым рабочим местом Виктории Мкртчан была администрация Кировского района. Там она занимала должность специалиста по связям с общественностью. Позже она стала главным специалистом Управления культуры. Параллельно Виктория Мкртчан была пресс-секретарем Уральской Архитектурной академии.