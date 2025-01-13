В Молдавии запросили подключение к энергосистеме двух сел в Приднестровье

Речь идет о населенных пунктах Копанка и Варница, которые, несмотря на административное подчинение Кишиневу, подключены к энергосистеме Приднестровья. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
«Компания Premier Energy Distribution направила в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос о внесении изменений в план развития на 2023−2025 годы. Предлагаемые изменения направлены на обеспечение бесперебойности и надежности электроснабжения в селах Варница Новоаненского района и Копанка Каушанского района путем подзарядки существующих электрических сетей в этих населенных пунктах», — говорится в сообщении.
Предполагается построить воздушную линию электропередачи в сторону села Варница, что будет включать строительство участка подземной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 4,8 километра и воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 3,1 километра, а также установку трансформатора подключения 10/6 кВ. Также будет осуществляться строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ в сторону села Копанка протяженностью 1 километр.
«Основной целью этих работ является обеспечение электроэнергией сел Варница и Копанка и подготовка их подключения к распределительной сети Premier Energy», — поясняется в сообщении.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
В конце декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал «Газпрому» заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее «Газпром» сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.