Бэннон против Маска: экс-советник Трампа объявил войну бизнесмену

Суть конфликта
Противник Илона Маска в интервью итальянской газете Corriere della Sera назвал американского бизнесмена и руководителя Департамента эффективности государственного управления в администрации избранного президента США Дональда Трампа «расистом», «по-настоящему плохим парнем» и заявил, что постарается сделать так, чтобы Маска «выгнали» из Белого дома до инаугурации нового американского лидера 20 января.
Бэннон заявил, что Илон Маск должен переехать на свою родину в Южную Африку.
«Почему мы позволяем южноафриканцам, самым расистским людям на Земле, белым южноафриканцам, вообще что-либо комментировать по поводу того, что происходит в Соединенных Штатах?» — цитирует общественного деятеля РБК.
Бэннон обвинил Маска в желании заработать больше денег, чтобы стать «триллионером», и назвал его приверженцем технофеодализма.
Кто такой Стив Бэннон
Стива Бэннона и Дональда Трампа связывают длительные рабочие отношения. В 2016 году Бэннон стоял во главе избирательной кампании американского лидера. После победы на выборах Бэннон получил пост советника президента по политическим и стратегическим вопросам и место в Совете национальной безопасности.
В 2017 году советника отправили в отставку, а в августе 2020 года его арестовали по делу о мошенничестве. По окончанию первого президентского срока Трамп помиловал бывшего соратника.
Второй раз за решетку Стив Бэннон попал по делу о нападении на Капитолий в 2021 году. Как сообщают «Ведомости», его приговорили к лишению свободы на четыре месяца за игнорирование повестки в суд. Он отбывал срок в тюрьме Дэнбери с июля 2024 года и вышел за неделю до президентских выборов в ноябре, сообщает Associated Press.
Место Илона Маска в администрации Трампа
Пока Бэннон находился за решеткой, миллиардер Илон Маск сыграл важную роль в избрании Дональда Трампа президентом на новый срок. По данным New York Times, бизнесмен потратил на предвыборную кампанию более 250 миллионов долларов.
Избранный американский лидер после победы объявил, что назначит Илона Маска и еще одного миллиардера Вивека Рамасвами руководителями нового Департамента эффективности госуправления. После вступления в должность Трампа, предприниматели займутся реформой подхода к управлению. Илон Маск заявил, что планирует уменьшить госрасходы сначала на 1 трлн долларов, а затем на 2 трлн долларов.
Миллиардер живет в резиденции Трампа в арендованном коттедже в Мар-а-Лаго во Флориде, играет существенную роль в процессе принятия решений избранным президентом и делает громкие заявления, которые позволяют понять, как высок уровень его влияния на нового главу Соединенных Штатов Америки.
Окружение Трампа раздражает постоянное присутствие бизнесмена рядом с новым главой США. Миллиардера даже называют «теневым президентом» страны.
У Стива Бэннона влияния и возможностей существенно меньше, чем у Илона Маска. СМИ в США напряженно следят за развитием конфликта между приближенными избранного президента. Как минимум, он обещает быть громким.