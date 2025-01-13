Бэннон против Маска: экс-советник Трампа объявил войну бизнесмену

Второй раз за решетку Стив Бэннон попал по делу о нападении на Капитолий в 2021 году. Как сообщают «Ведомости», его приговорили к лишению свободы на четыре месяца за игнорирование повестки в суд. Он отбывал срок в тюрьме Дэнбери с июля 2024 года и вышел за неделю до президентских выборов в ноябре, сообщает Associated Press.