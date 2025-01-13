В Приднестровье сообщили о критической ситуации в регионе

С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
«Республика находится в очень непростых, практически критических условиях», — сказал Розенберг, слова которого приводит пресс-служба кабмина ПМР.
Он обратил внимание, что прекращение поставок природного газа привело к остановке большинства предприятий, за исключением тех, которые производят продукты питания. В сложившихся обстоятельствах приоритеты в распределении энергоресурсов были расставлены с учетом жизненно важных потребностей граждан и государства.
«В первую очередь обеспечивается население, система здравоохранения и система социального обеспечения», — уточнил глава правительства.
По его словам, в условиях дефицита энергетических ресурсов для ряда предприятий был введен ночной график работы, среди них ЗАО «Электромаш», «Интерцентрлюкс», «Софтшуз» и другие. «В ближайшее время в случае наличия свободной электроэнергии планируют перейти на работу ночью и другие предприятия», — отметил Розенберг.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.